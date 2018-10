Los números de Thibaut Courtois cuando enfrentó al Barcelona

Real Madrid visitará a Barcelona este domingo en una nueva edición del Clásico de España. El encuentro será en el Camp Nou y sin duda alguna paralizará al mundo como siempre lo hace cuando se enfrentan. Uno de los jugadores que está en deuda con la 'Casa Blanca' es Thibaut Courtois. El portero belga es habitual titular en los partidos de la Liga Santander y Julen Lopetegui le tiene la confianza necesaria para iniciar las acciones ante el complicado conjunto 'blaugrana', que no tendrá a Lionel Messi entre sus filas.

El portero nacido en Bélgica dejó a Chelsea a inicio de la temporada para llegar a Chamartín. Ya sabe lo que es enfrentar al Barcelona, pues con las camisetas del Atlético Madrid y del cuadro londinense ha jugado -en total- 12 partidos. ¿Cómo le fue? La respuesta es mal. Solo ha podido dejar la portería en cero en tres ocasiones, pero después recibió 20 goles. Es decir, un promedio total de 1,7 goles por cada encuentro que enfrentó a los culés. ¿Podrá dejar nuevamente en cero el arco ante el Barcelona? Veremos...

Cuando Thibaut Courtois defendía los colores del Atlético Madrid fue la única vez que pudo gozar de un triunfo ante ellos. Eso sucedió el 9 de abril del 2014, cuando los dirigidos por el 'Cholo' Simeone lograron vencer por la mínima diferencia al Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League de aquella edición. Fue también en la Liga de Campeones la última vez que el cancerbero enfrentó al equipo de Lionel Messi -que no estará esta vez-. En la pasada edición de la competición, cuando Courtois estaba en Chelsea, cayó goleado en el Camp Nou por 3-0.

En ese último partido mencionado, Lionel Messi marcó un doblete, pero ahora el astro argentino no estará por una lesión que lo apartará de las canchas por tres semanas como mínimo. Julen Lopetegui necesita empezar a ganar los partidos de la Liga Santander (no gana hace cuatro) para recuperar crédito y quedarse al mando del equipo, algo que Florentino Pérez no aguantaría si vuelve a perder. Es así que Thibaut Courtois, si es titular, tendrá que estar atento para no volver a caer ante su bestia negra.