Dele Alli renovó con el Tottenham hasta la temporada 2023/2024

El Tottenham Hotspur no pudo sonreír el último lunes debido a la derrota que recibieron en casa a manos del Manchester City por la Premier League. Sin embargo, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino está feliz desde hoy martes debido a que le han podido renovar el contrato a uno de sus jugadores más preciados que tienen en el mediocampo. Esto no solo ha alegrado a la dirigencia, sino que también a todos los hinchas que estaban esperando a que este momento se pueda hacer realidad.

Estamos hablando del mediocampista inglés Dele Alli. El volante creativo de 22 años se encuentra en los 'Spurs' desde la temporada 2015/2016 y todo hace indicar que se enamoró de los colores y la afición. Está cumpliendo su cuarto año y esta mañana se dio a conocer que ha renovado su contrato hasta el 2024. Llegó procedente de Milton Keynes Dons de la tercera división del fútbol inglés. Si llega a cumplir su nuevo contrato se quedará, por lo menos, diez años en el club.

Delighted to have signed a new contract until 2024. Would like to say a big thank you to the chairman, manager, all my teammates and the fans for their constant support. I’ve loved my time at @spursofficial so far and I’m very excited to see what the future holds! ⚽️ #COYS pic.twitter.com/WD4qs9Cg2i