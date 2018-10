Manchester City vs Tottenham EN VIVO: partidazo por la jornada 10 de la Premier League

Manchester City y Tottenham se enfrentan este lunes 29 de octubre a las 3:00 p.m. (hora peruana) por la jornada 10 de la Premier League EN VIVO ONLINE vía ESPN y ESPN 2. El partido se jugará en el mítico Estadio de Wembley y podrás seguir todas las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Manchester City estará cara a cara ante el Tottenham en un partido que promete buen fútbol. El cuadro celeste quiere trepar a la cima de la tabla de posiciones y alcanzar al líder, Liverpool, por lo que intentará quedarse con los tres puntos cuando visite a los 'Spurs'.

Always on hand when you need him! ⚡️ @eddzeko sweeps home against Spurs ⚽️ #mancity pic.twitter.com/C9cANW4Q5F