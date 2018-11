Superliga Argentina exhortó a Conmebol a que revea las fechas de las finales de la Copa Libertadores 2018

La Superliga Argentina emitió un comunicado a la Conmebol para que reconsidere su decisión de reprogramar las fechas de las finales de la Copa Libertadores 2018, las cuales será protagonizadas por Boca Juniors vs River Plate y que fueron programadas para los sábado 10 y 24 de noviembre.



A través de un comunicado a la AFA, la SAF expresó su malestar por la decisión de la Conmebol y anunciaron que adoptarán medidas en caso se "persista en su actitud".



"La Superliga manifiesta su sorpresa y disconformidad por la forma en la que se dictaminó el cambio de fechas comunicado, sin haber consultado a los finalistas de la Copa Libertadores, ni a la SAF ni a la AFA. De hecho también le propone que si persiste en su actitud de jugar las finales en fechas que afecten el normal desarrollo del torneo local, se convoque a la Superliga, a la Asociación y a los clubes involucrados para tomar una determinación en forma consensuada", comunicaron.



Y es que la Superliga Argentina se mostró preocupada de que la fecha 13 sufra alteraciones por el Boca Juniors vs River Plate, que tendrá lugar en Buenos Aires.



"En la misiva, la SAF le solicita a la Confederación Sudamericana de Fútbol que revea la decisión, ya que distorsiona el normal desarrollo de la Superliga Quilmes Clásica. Cabe resaltar que el calendario y la programación del torneo local de Primera División de la Argentina se realizaron considerando las fechas programadas por las competencias continentales", agregó.



Vale recordar que el sábado 10 de noviembre estaban programados cuatro encuentros correspondientes a la fecha 12 de la Superliga, dos de ellos tendrían lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Estos son: Huracán vs. Godoy Cruz, Colón vs. Estudiantes, Independiente vs. Belgrano y Vélez vs San Lorenzo.



Dato



Conmebol evaluó un reclamo presentado por Gremio contra River Plate. De no proceder, se confirmaría el superclásico para la gran final de la Libertadores.