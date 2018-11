Palmeiras vs Santos EN VIVO por la fecha 32 del Brasileirao

Palmeiras será local ante Santos EN VIVO ONLINE desde el Allianz Parque, este sábado desde las 5:00 p.m. por la fecha 32 del Brasileirao. La transmisión será vía BET365, TyC Sports y Fox Sports. Además podrás seguir las incidencias del encuentro a través de Libero.pe.

Palmeiras saldrá a lavarse la cara cuando reciba al Santos por una fecha más del Brasileirao. El 'Verdao' quiere regalarle una victoria a su hinchada y dejar atrás la eliminiación de la Copa Libertadores ante Boca Juniors.

Encerramos a preparação para o clássico de amanhã. Veja as informações e curiosidades da partida ➤ https://t.co/TKt8D3MS4M#AvantiPalestra #SabeSerBrasileiro pic.twitter.com/NDl81jNFjP — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 2, 2018

El elenco dirigido por Luiz Felipe Scolari es el actual líder en Brasil con 63 puntos y quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. El 'Verdao' mantiene un invicto de 16 partidos sin perder en el torneo doméstico, y tratará de seguir con esa buena racha.

En su última presentación por el torneo carioca, logró un buen empate ante un complicado Flamengo en el imponente Maracaná. A pesar de que comenzaron ganando el encuentro, Marlos Moreno puso el empate a los 81', para el local.

Por su parte, el Santos quiere meterse en la pelea por el Brasileirao y querrá aprovechar que Palmeiras viene eliminado de la Copa Libertadores para quedarse con la victoria. El 'Peixe' viene de golear al Fluminense por 3-0.

Dia de clássico! Vamos lutar pelos 3 pontos! #AquiÉSantos pic.twitter.com/3y3vZ8VKXy — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 3, 2018

Posibles alineaciones del Palmeiras vs Santos: Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gómez, Barbosa; Dudu, Bruno Henrique, Melo, Willian; Lima y Deyverson. Santos: Vanderlei; Ferraz, Veríssimo, Robson, Dodo; Sánchez, Alison, Pituca; Henrique, Gabriel y Rodrygo. Guía de canales del Palmeiras vs Santos: Bet 365 Estados Unidos Fox Sports 2 Horarios del Palmeiras vs Santos: México: 4:00 p.m. Perú: 5:00 p.m. Argentina: 7:00 p.m. Colombia: 5:00 p.m. Estados Unidos: 3:00 p.m./ 6:00 p.m.