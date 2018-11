Van Bommel: "El césped del Estadio Wembley es una m..., no se puede jugar" [VIDEO]

El siempre polémico holandés, Mark van Bommel, se refirió al estado del Estadio Wembley después de la derrota del PSV, catalogándolo con un apelativo muy fuerte, que va contra su historia y respeto durante tantos años encima. Describiendo al césped del recinto deportivo con un calificativo bastante fuerte.

"Es una mierda, entonces. Ya sabes a qué me refiero, es malo. En Holanda decimos que es una m$!"#"!#! un poco más rápido que en inglés. No es bueno, pero somos bastante sinceros. Y lo decimos ahora sin quejarnos", clara alusión a lo vivido dentro del partido de ayer ante Tottenham en Londres.

Además señaló que les dijo a sus jugadores previo al partido, porque se habló mucho sobre el estado actual del campo de juego: "Es malo este campo. 'No es nada bueno, pero no nos quejemos'. Le dije a los muchachos después de un minuto: 'Deja de quejarte y ve y acostúmbrate al campo", un showman total el ex volante de marca.

Un rival de turno le dio la derecha afirmando lo que precisó Van Bommel, el defensor central del Tottenham Toby Alderweireld dio su posición: "No quiero hacer un gran problema, pero no es lo suficientemente bueno para jugar un buen fútbol. Creo que hoy, dadas las circunstancias, lo hemos hecho bien. No se puede ocultar tamañas cosas".

EL DATO:

Inglaterra estará jugando contra Estados Unidos el próximo 15 de noviembre en Wembley y recién Tottenham usará el estadio para el 24 de noviembre contra Chelsea.