Marco Verratti: "No pienso en dejar al PSG"

El Paris Saint-Germain está viviendo, definitivamente, el mejor momento de su historia. Más allá de que está cerca de clasificar a los octavos de final de la Champions League, el cuadro francés es totalmente invencible en la Ligue 1. Ya se jugaron doce partidos de la liga y los ganó todos. Además, por si fuera poco, tiene una diferencia de gol exquisita.

Uno de los artífices de que esto sea posible es Marco Verratti. El mediocampista italiano es un titular indiscutible en el esquema de Thomas Tuchel y, a pesar de su mal conducta que ha venido mostrando en estas últimas semanas, se quiere afianzar y ha declarado en conferencia de prensa que no quiere irse del PSG y no piensa en salir del equipo.

"No pienso en cambiar de club, soy una persona a la que no le interesa lo que dicen la prensa o los periodistas, en los momentos negativos y en los positivos", fueron las primeras palabras del mediocampista en rueda de prensa durante la concentración de la Selección de Italia, que se prepara para los partidos que afrontará en esta fecha FIFA.

"Juego para un club que tiene confianza en mí, me lo demuestra constantemente. Llevo siete años, no he tenido problemas con ningún entrenador. Además, estoy en un club que puede permitirse cada año grandes fichajes. Desde que se fue Ibrahimovic soy responsable de muchas cosas, tengo muchas ganas de continuar para ganar títulos", culminó Marco Verratti en su conferencia.