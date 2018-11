Bayern Múnich tomó una decisión con James Rodríguez

La situación que vive James Rodríguez en el Bayern Múnich no es la mejor de todas. Desde que Niko Kovac llegó para hacerse cargo del primer equipo, el volante creativo nacido en Colombia no ha gozado de las oportunidades suficientes para mostrar su mejor fútbol y es por esa razón que el club alemán no va a tomar la opción de compra, según apunta 'Kicker'.

El medio en mención asegura que el Bayern Múnich no va a ejecutar la opción de compra que tiene por James Rodríguez. Eso debería hacerlo el próximo verano pero como no lo hará, el colombiano deberá volver al Santiago Bernabéu para ponerse bajo las órdenes de Santiago Solari, con quien tendría más chances de jugar.

Esta opción de compra no está en manos de los directivos teutones. Esta decisión es únicamente del Bayern Múnich ya que el Real Madrid no puede decidir el futuro del futbolista ni mucho menos él. Así funciona esta opción que podría tomar el multicampeón de Alemania. sin embargo, todo podría cambiar en las próximas semanas, aunque parece que la decisión está tomada.

El diario alemán añade que el presupuesto que tiene previsto el Bayern Múnich para la renovación de la plantilla de cara a la próxima temporada va a ascender al rededor de los 200 millones de euros. A pesar de que es una cifra muy elevada de dinero, los 42 'kilos' que están establecidos para la opción de compra no entran a tallar dentro del presupuesto.