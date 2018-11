Chile vs Costa EN VIVO por choque amistoso: día, horarios y canales de transmisión [GUÍA DE TV]

Chile se medirá fuerzas ante Costa Rica en un duelo amistoso por fecha FIFA. El partido arrancará desde las 7:15 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO por Chilevision y Teletica. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE a través de Libero.pe

Con Arturo Vidal desde el vamos, 'La Roja' sale decidido por su segunda victoria al 'hilo' con la finalidad de borrar la imagen que dejaron en sus últimos 3 duelos. Mientras que, el cuadro 'tico' quiere acabar con la mala racha y volver a la senda del triunfo tras 9 partidos.

PUEDES VER: Chile vs Costa Rica EN DIRECTO: Amistoso Internacional por Fecha FIFA

En tienda 'mapocha' hay sed de gloria por volver a festejar en menos de un mes, tras superar al combinado de México por 1-0 en suelo azteca. Uno de los llamados a aparecer de las tinieblas y ser el conductor del equipo es Arturo Vidal, quien viene de brillar con el Barcelona.

El 'Rey', quien registra 9 cotejos en la presente temporada, es el encargado de manejar los hilos en 'La Roja'. Otro que también se apunta al show es Alexis Sánchez, quien buscará ratificar su gran momento que atraviesa con el Manchester United pero con su 'sele'.

De otro lado, Costa Rica está dispuesto a acabar con su mala racha ( 9 partidos sin ganar) cuando visite Rancagua. El conjunto 'tico' encadena 4 derrotas consecutivas y eso tiene muy preocupado al DT Ronald González, quien mandará un equipo muy ofensivo.

Mucha expectativa ha generado este duelo a lo largo de la semana, pero otra será la historia cuando empiece a rodar la pelotita. Chilevision y Teletica serán los canales encargados de transmitir dicho cotejo. Asimismo, LIBERO realizará un minuto a minuto de todas las incidencias.

[Resumen del México 0-1 Chile en un choque amistoso por fecha FIFA]

(Youtube: Canal oficial de 'La Pasión Roja')

[Resumen del Colombia 3 - 1 Costa Rica en un choque amistoso por fecha FIFA]

POSIBLES ALINEACIONES DEL CHILE VS COSTA: AMISTOSO INTERNACIONAL

Chile: Johnny Herrera; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Enzo Roco y Jean Beausejour; Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez; Ángelo Sagal, Esteban Paredes y Junior Fernandes.

Costa Rica: Esteban Alvarado; Gamboa, González, Waston, Matarrita; Guzmán, Cruz, Bryan Ruiz, Oviedo; Ramirez y Joel Campbell.

GUÍA DE CANALES TV: CHILE VS COSTA RICA

Chile: Chilevision

Costa Rica: TD7, Teletica En Vivo

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: CHILE VS COSTA RICA

México (Centro): 6:15 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5:15 p.m.

Costa Rica: 6:15 p.m.

Ecuador: 7:15 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5:15 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7:15 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8:15 p.m.

Colombia: 7:15 p.m.

Argentina: 9:15 p.m.

España: 1:15 a.m. (sábado)

Uruguay: 9:15 p.m.

Paraguay: 9:15 p.m.

Chile: 7:15 p.m.

Brasil: 10:15 p.m.

Bolivia: 8:15 p.m.

Venezuela: 8:15 p.m.

Canadá: 8:15 p.m.

Guatemala: 6:15 p.m.

Honduras: 6:15 p.m.

Italia: 1:15 a.m. (sábado)

Francia: 1:15 a.m. (sábado)

Alemania: 1:15 a.m. (sábado)

Inglaterra: 1:15 a.m. (sábado)

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL CHILE VS COSTA RICA?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Chile - Costa Rica. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.