Van Dijk minimiza a Ramos y asegura que hay un central mejor que el hispano

Virgil van Dijk es el típico central que pone la cara en cada balón dividido y sale en defensa de los suyos, pero también se le caracteriza por dejar frases incendiarias. En esta oportunidad, el defensor del Liverpool arremetió contra Sergio Ramos, a quien lo minimizó.

Para el zaguero holandés, Ramos tiene carencias técnicas que le impide ser el mejor defensor del mundo. Van Dijk tiene otro favorito y es nada más ni menos que un compañero de Ramos, Raphaël Varane. ¿Responderá el capitán blanco?

"No es el mejor, es un gran jugador (Sergio Ramos) y lo respeto por lo que ha logrado, pero no es el tipo de defensa que me gusta", agregó Virgil van Dijk en declaraciones al portal 'De Telegraaf'.

De otro lado, el central más caro de la historia - fichado por 85 millones de euros- se rindió a los pies de Varane y aseguró que en un par de años será el mejor central del mundo. "Es mi favorito. Un excelente defensor, joven y que ha mejorado", disparó.

EL DATO:

Virgil van Dijk disputó 80 partidos con el Southampton, su último club.