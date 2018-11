Didier Drogba confirmó su retiro del fútbol en sus redes sociales  

Didier Drogba alcanzó el pico de su carrera en el 2012 cuando le dio la primera Champions League al Chelsea y terminó como el máximo goleador del equipo. Sin embargo, en los últimos años decidió explorar nuevos horizontes y se fue a Norteamérica. Este miércoles el mítico futbolista utilizó sus redes sociales para anunciar su retiro del fútbol internacional.

El histórico delantero africano escribió una emotiva carta en su cuenta oficial de Instagram en el que agradeció primero a su familia y luego a todos sus compañeros, comando técnico y directivos que lo ayudaron en los clubes por el que pasó. Su última aventura en el balompié fue el Phoenix Rising FC, de la segunda división de los Estados Unidos.

El popular ‘Tito’ es el máximo goleador de todos los tiempos de la selección de Costa de Marfil con 65 anotaciones, pero nunca pudo obtener un título con ella. Participó en tres mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), en todas los ‘Elefantes’ fueron eliminados en la primera fase.

Drogba debutó hace 20 años en Le Mans de la segunda categoría del fútbol francés, pero fue en Olympique de Marsella donde dio el gran salto y ganó el interés de escuadras top de Europa. En el 2004 fue fichado por Chelsea y no paró hasta convertirse en uno de sus máximos ídolos; asimismo, es el cuarto en la tabla de anotadores históricos.

"¡1989, momento en el que todo empezó! Cuando pienso en estos 20 años, me hace sentir muy orgulloso por todo lo que conseguí como jugador, pero más por lo que logré como persona. Si alguien te dice que no puedes cumplir tus sueños, no lo escuches y ponte a trabajar duro por ellos. Gracias a todos mis compañeros, entrenadores, equipos e hinchas por haber estado ahí. Y especialmente a mi familia y equipo personal", escribió Drogba.

EL DATO

Didier Drogba fue incluido en el Equipo de la Década de la Premier League.