Rodolfo D'onofrio: "En mi presencia Infantino presionó a Angelici para jugar ayer la final" [VIDEO]

Rodolfo D'onofrio como presidente de River Plate fue claro para señalar su malestar porque no se jugó el partido entre 'millonarios' y 'xeneizes', acusando que la decisión se cambió de último momento gracias al pacto de caballeros que se dio en dicha reunión. Contando detalles que hasta el momento no se conocían, al punto de acusar que su colega de profesión -Daniel Angelici- 'faltó a su palabra' hoy al no querer jugar.

"Cuando la Conmebol nos avise analizaremos una apelación. Si fue así, sorpresa, una gran sorpresa porque ayer hubo un acuerdo para que Boca no jugara en desventaja. El presidente de la FIFA lo obligó a jugar a las 19.15 y River dijo generosamente: esta ventaja no la queremos. Está clarita la posición de cada club”.

Además mostró su sorpresa porque la postura de Boca Juniors era la postergación de ayer para hoy y eso significaba que se tendría que jugar sí o sí. Rodolfo D'onofrio fue justo para darle el brazo de apoyo al 'equipo rival', haciendo fuerza para competir hoy en el 'Estadio Monumental de Núñez': "Cualquier cosa que me estén agregando a esto sería falta de palabra, no es válido y no es lógico. Es en River y con gente el partido".

Entonces, finalizó con un detalle que mantendrá en calma a los hinchas de River Plate: "Yo no tengo ninguna comunicación ni me ha llegado nada a River para hablar sobre la solicitud de puntos que hizo Boca". Ya que todavía se debe mantener el acuerdo dado de competir de todas formas, contó D'onofrio: "No me cabe la menor duda que se va a jugar el partido", sostuvo hace minutos en rueda de prensa.

EL DATO:

Rodolfo D'onofrio respaldó a Boca Juniors para postergar el partido de ayer.