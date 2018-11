Luiz Felipe Scolari: "Boca debería ser declarado campeón" [VIDEO]

Luiz Felipe Scolari sigue al tanto de lo que sucede en la Copa Libertadores y dio su punto de vista acerca de los hechos que sucedieron en la antesala del River Plate y Boca Juniors que acabó con la suspensión de la final de vuelta en el Monumental.

El técnico brasileño no se guardó nada y a pesar de que acaba de coronarse como campeón en Brasil al frente del Palmeiras, el DT se dio una pausa para hablar del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

"Boca tiene razón en no jugar. Si yo estuviera en Boca no jugaría. No sé cómo está Pablo (Pérez), gran capitán de Boca, gran jugador. No sé cómo está del problema de la vista. Si yo estuviera ahí, no jugaría", mencionó el estratega de la Selección Brasileña.

Pero la cosa no quedó allí ya que agregó que ""Hay un precedente de esto que ocurrió hace tres años y a River le dieron el triunfo. Para ser correctos, Boca debería ser declarado campeón".

'Xeneizes' y 'millonarios' debían de enfrentarse este sábado en el Monumental de Nuñez pero debido a que el bus que trasladaba a la visita fue atacado, el partido fue reprogramado para este domingo, sin embargo, el encuentro volvió a posponerse y no hay una fecha definida aún.