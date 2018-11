Rodolfo D'Onofrio: "Me dijeron que los jugadores de Boca hicieron gestos a la gente de River"

El juego de palabras entre River Plate y Boca Juniors continúa. Esta vez fue el turno de Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, quien criticó la actitud de los jugadores 'xeneizes' al llegar al Monumental de Núñez el sábado pasado. El mandamás señaló que estos hicieron gestos de provocación.

"Me dijeron que los jugadores de Boca hicieron gestos desde el micro a la gente de River. Cuando volvimos de la cancha de Boca también nos rompieron los vidrios. Esto pasa en el fútbol. Hay que tomar precauciones y tener las cortinas cerradas", señaló D'Onofrio al medio TN.

De igual forma, cuestionó el accionar de la policía durante su operativo de seguridad: "Me llamó la atención cuando vi todos los videos. No puede haber gente pegada al micro que estaba llegando. Tienen que estar al menos a 40 metros. Acá lo que ocurrió es que no hubo prevención para cuidar el ómnibus de Boca. Ha fallado la seguridad. River no puede hacer más. Los que vinieron el domingo se encontraron con una cosa distinta. Está claro que hubo un error de procedimiento el sábado".

El directivo 'millonario' viajará a Asunción, donde mañana habrá una reunión con sus pares de Boca y las cabezas de la Conmebol para decidir cuándo se juega la vuelta de la final de la Libertadores. La ida había quedado 2-2.

EL DATO

El gol de visitante en esta final de Libertadores no vale doble en caso de igualdad en el marcador global.