Sergio Agüero recibe homenaje por ser el tercer máximo goleador de la Premier League

La organización de la Premier League saludó a Sergio Agüero por ser el el tercer jugador con más 150 tantos en la liga inglesa y el máximo goleador sudamericano, con un video con las mejores ‘pinturitas’ que el argentino ha marcado con la camiseta del Manchester City.

Como premio a su esfuerzo, el ‘Kun’ recibió un homenaje tras conquistar un centenar y medio de goles con la ‘mica’ de Manchester City, lo cual espera alargar en lo que resta de su estadía en la competencia.

“Me hace muy feliz estar en el top 3 de jugadores que han marcado 150 goles por el mismo club. Espero que los goles que marque sigan ayudando a sumar puntos y ganar partidos. Espero poder seguir en la misma línea”, manifestó Agüero.

Además, Sergio Agüero celebró estar ubicado en el mismo podio que Thierry Henry (175 goles con el Arsenal) y Wanye Rooney (183 con Manchester United), recordando la ‘diana’ que más recuerda.

“Estoy contento por estos 150 goles. Espero poder seguir así. He sido un afortunado por haber podido disfrutar de muchos goles en la Premier League, pero el que más recuerdo, todo el mundo lo sabe, es el que logré ante el Queens Park Rangers que nos dio la Premier”, finalizó.

As @aguerosergiokun celebrates his 150th #PL goal, he tells us his favourite... pic.twitter.com/qmZ58Zp6HS