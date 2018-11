Agüero reveló lo que le dijo Guardiola sobre su cambio de look

Este último domingo, el Manchester City derrotó 3-1 al Manchester United por la fecha 12 de la Premier League. David Silva e İlkay Gündoğan se hicieron presentes en el marcador, pero fue finalmente Sergio Agüero quien se robó los flashes y no precisamente por su tanto sino por su nuevo look.

Es que el delantero argentino apareció con el cabello pintado de plateado, acaparando así las miradas de todos los que asistieron al Etihad Stadium. Tras el pitazo final del árbitro Taylor, el 'Kun' reveló qué le dijo Josep Guardiola sobre su cambio de peinado.

Agüero es el típico jugador que quiere disputar los 90' así presente fatiga muscular o las piernas no le den, pues siempre está dispuesto a dejar la 'piel' por su selección o equipo. Lo único que le molesta es cuando es sustituido sabiendo que aún puede continuar.

Eso pasó este domingo al ser cambiado en un momento crucial del partido. Hubo una pequeña conversación con el 'Pep' cuando salía del campo y el cual fue desvelada por el propio jugador. El 'Pep' calmó las aguas al comentarle que no le gustaba su peinado.

"Solo me dijo que no le gustaba el pelo, ja. Salía caminando y pensó que estaba enojado, pero lo miré diciendo que salía porque estábamos ganando y para hacer tiempo, nada más. Después me abrazó. Todo bien como siempre", indicó el 'Kun' a la página oficial del 'City'.

EL DATO:

Sergio Agüero suma 210 goles en 307 partidos con el 'City' hasta la fecha.