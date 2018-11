Leyenda del Madrid aconseja a Isco: "Debe saber comportarse"

No hay día que no se hable del drama que vive Isco Alarcón en el Real Madrid. El volante hispano, en más de una oportunidad, ha mostrado su incomodidad con el nuevo técnico 'merengue', Santiago Solari, por no considerarlo en los partidos.

Hace unos días, Marcelo salió al frente para 'meterle su chiquita' y decirle que si quiere jugar deberá entrenar más. En esta ocasión, Vicente del Bosque se unió al tren de mensajes de apoyo hacia el jugador de 26 años, quien pretende salir este invierno.

Vicente del Bosque, extécnico del Real Madrid y de la selección española, aconseja a Isco que mantenga la calma y respete las decisiones técnicas. Para Del Boque, el volante hispano tiene muchas cualidades pero no tiene los pies sobre la tierra.

"¿Isco? El entrenador debe de cumplir con su tarea y el jugador debe saber estar cuando juega y cuando no juega. Debe saber comportarse de manera ejemplar dentro de un grupo", puntualizó Vicente en una entrevista a la ‘Cadena Ser’.

Como se sabe, Isco no viene siendo tomado en cuenta por Santiago Solari y ello sería el principal detonante para que mire otros horizontes. Uno de los clubes que está interesados en sus servicios es la Juventus, escuadra que ya pescó en Chamartín el último verano.

EL DATO:

Isco suma 13 títulos con el Real Madrid.