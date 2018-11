Jugador de América denuncia acoso arbitral

¡Escándalo en México! El jugador de América Cicilio Dóminguez denunció acoso arbitral por parte del juez Marco Ortiz. El futbolista señala que todo ello empezó durante el duelo contra León de Pedro Aquino por el torneo regular, además también pasó en los Cuartos de Final del Apertura.

“Lastimosamente este tipo de árbitros a uno le corta su fútbol y muchas cosas, ya había tenido un antecedente con él cuando jugamos contra León que nos pitó, estaba de suplente y antes de entrar me había dicho que cuando entrara me iba a echar”, señaló el jugador de América.

Sin embargo, su revelación no se quedó ahí, sino que en un partido el árbitro le sacó una amarilla por un insólito comentario. “Todos los partidos que nos pita van contra mí, ahora me pitó una amarilla porque me quedé frente a la pelota y me dijo ‘para atrás’ y yo le pregunté que si se jugaba con el silbato y me pitó amarilla por eso, entonces para mí es muy difícil esto, ya hablé con el profe también y lastimosamente hay árbitros de este tipo”

Finalmente, Cecilio Domínguez señaló que tiene el respaldo de su club y el comando técnico ante esta situación difícil contra el árbitro mencionado. Sin embargo, el jugador espera que no se vuelva a repetir, pero por lo pronto quedará concentrado para el duelo del domingo ante Toluca.