Real Madrid vs Valencia EN VIVO: hora, día, canal por la fecha 14 de la Liga Española

Este sábado 2:45 p.m. / Hora peruana en el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid vs Valencia se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía ESPN 2 por la jornada 14 de la Liga Santander. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias al instante como las mejores jugadas, las polémicas, los goles y el resumen completo del partido.

Si bien es cierto el Real Madrid viene de ganar de visita a la Roma por la Champions, en la Liga la historia es distinta pues en la jornada anterior fueron goleados por 3-0 ante el Eibar. Aquella derrota dejó al descubierto las falencias que tiene la escuadra de Santiago Solari más allá de cualquier resultado.

“No da más de sí”, señaló el técnico del Real Madrid sobre su tensa relación con Isco para luego agregar: “Hago lo que considero que es mejor para cada uno de los jugadores, todos son importantes porque todos somos el mejor Real Madrid”.

Mientras tanto, Valencia llega de tres victoria importantes y una derrota, precisamente el último martes sucumbieron ante la Juventus por la Champions League. En este torneo están prácticamente eliminados, por lo que la prioridad lo estarán dando para el torneo español.

Real Madrid vs Valencia EN VIVO Liga española | Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Marcos Llorente, Kroos, Modric; Lucas Vázquez o Asensio, Bale y Benzema

DT: S. Solari

Valencia: Neto; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Coquelin, Parejo, Kondogbia, Guedes o Carlos Soler; Gameiro y Santi Mina

DT: M. García

Real Madrid vs Valencia EN VIVO Liga española | Horarios del Mundo

México - 1:45 p.m.

Perú - 2:45 p.m.

Ecuador - 2:45 p.m.

Colombia - 2:45 p.m.

Bolivia - 3:45 p.m.

Argentina - 4:45 p.m.

Chile - 4:45 p.m.

Uruguay - 4:45 p.m.

Paraguay - 4:45 p.m.

España - 8:45 p.m.

Real Madrid vs Valencia EN VIVO Liga española | Guía de Canales

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Armenia Сетанта Спорт

Bélgica Eleven Sports 1 Belgium, Play Sports 1, Eleven La Liga TV

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Camerún Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 7

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, DAZN

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Costa Rica Sky HD

Croacia Sportklub 1 Croatia

República Checa DIGI GO, Digi Sport 1

Dinamarca Strive Sport

Dominica SportsMax App, SportsMax 2

República Dominicana Sky HD, SportsMax App, SportsMax 2

Ecuador ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Egipto beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador Sky HD

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

Guayana Francesa SportsMax App, SportsMax 2

Gabón SuperSport 7, Canal+ Sport 2 Afrique

Gambia SuperSport 7, Canal+ Sport 2 Afrique

Alemania DAZN

Ghana SuperSport 7, Canal+ Sport 2 Afrique

Grecia Cosmote Sport 2 HD

Granada SportsMax App, SportsMax 2

Guam SportsMax 2, SportsMax App

Guatemala Sky HD

Guyana SportsMax App, SportsMax 2

Honduras Sky HD

Hong Kong Now Sports 2, Now E, Now Player

Hungría Spíler2, Spíler Extra

Italia DAZN

Jamaica SportsMax App, SportsMax 2

Japón DAZN, SportsNavi Live, WOWOW

Corea del Sur SPOTV ON

Antigua República Yugoslava de Macedonia SportKlub 1 Serbia

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Nueva Zelanda beIN Sports Connect New Zealand, beIN SPORTS 2 New Zealand

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Polonia Eleven Sports 1 Poland

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico SportsMax App, SportsMax 2

Qatar beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Rusia Матч! Футбол 3, Матч! Игра, НТВ+ Спорт Онлайн

Arabia Saudita beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Eslovaquia DIGI GO, Digi Sport 1

Eslovenia SportKlub 1 Slovenia

Sur África SuperSport Maximo 2, SuperSport 7

Sudán del Sur beIN SPORTS CONNECT, SuperSport 7, beIN Sports HD 3

España Movistar Partidazo, Movistar+

Sudán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Suecia Strive Sport

Suiza DAZN

Togo SuperSport 7, Canal+ Sport 2 Afrique

Túnez beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Turquía beIN Sports 2 Turkey, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey

Ucrania Megogo

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Reino Unido Eleven La Liga TV, Eleven Sports 1 UK

Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Uzbekistán Сетанта Спорт

Venezuela ESPN2 Andina, ESPN Play Sur