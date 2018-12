David Villa sobre su fichaje en el Vissel Kobe: “Disfrutar el fútbol con Iniesta me animó a venir”

David Villa fue presentado de forma oficial como refuerzo del club japonés Vissel Kobe, al cual llegó gracias a la influencia de Andrés Iniesta, uno de sus mejores amigos del fútbol por su pasado en el Barcelona y la Selección de España, según lo manifestó el ‘Guaje’.

El exjugador de New York City fue recibido en medio de mucha expectativa por hinchas y periodistas, pero llamó más la atención cuando confesó que su excapitán, Iniesta, determinó en su fichaje al fútbol japonés.

“Aquí se juega a un fútbol diferente. Andrés Iniesta está aquí, quiero ayudarle. Disfrutaremos del fútbol juntos. Cuando surge la posibilidad de venir aquí, le llamé y me animó a venir. Iniesta es mi gran amigo desde hace mucho tiempo", declaro Villa.

Además, contó que disfrutará mucho volver a compartir equipo con Iniesta. “Está muy feliz con lo que está viviendo aquí. Me explicó todo, lo que me dijo fue muy bueno. Andrés me dio la confianza para decidirme. Unirme a Iniesta en otro proyecto diferente al del Barça es algo muy importante para mí", aseguró el exBarcelona.

Finalmente, David Villa manifestó que luego de pasar por el deporte rey en España y Estados Unidos tiene la consigna de ganarse de un lugar en la liga japonesa y obtener todos los logros que sean posibles con el Vissel.

"Intento meditar bien las cosas. Antes de tomar una decisión, para mí es importante saber que el club que me ficha me quiere de verdad. El Vissel Kobe así me lo transmitió. Me seduce poder ayudar al Vissel en este proyecto”, sentenció Villa.