Andrés Iniesta confesó que sufrió depresión cuando jugaba por Barcelona

Andrés Iniesta es considerado uno de los jugadores más importantes del fútbol español y mediocampista histórico del Barcelona, sin embargo, el actual jugador de Vissel Kobe reveló que en su mejor momento deportivo pasó una severa depresión.

"A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barca. Ganas el triplete, metes el gol al Chelsea, ganas la Champions, ganas tres títulos… Un año increíble, y llega el verano y te empiezas a encontrar mal. No sabes qué pasa", confesó Iniesta a ‘Salvados’ de La Sexta.

Además, el excapitán ‘azulgrana’ explicó qué pasaba con él en la etapa de vulnerabilidad que padeció, lo que lo llevó a ser medicado con pastillas para intentar de controlar el malestar psicológico.

“Cuando sufres depresión, no eres tú. Cuando estás tan vulnerable es difícil controlar momentos de la vida. A las personas nos mueve la ilusión y en una situación así no tienes nada, no sientes las cosas. Deseaba que llegara la noche para poder tomarme una pastilla y descansar”, sostuvo.

Finalmente, el volante contó que salió del hoyo emocional tras buscar ayuda profesional, luego de sentir que estaba llegando a la etapa más difícil de su vida.

"Una tarde estaba en casa y me encontraba muy mal. Llamé al médico y le dije 'o hacemos algo o no sé qué va a pasar', esa misma tarde bajamos a la ciudad deportiva y le dije 'necesito ayuda, necesito algo porque sino no salgo de esta situación', sentenció Andrés Iniesta.