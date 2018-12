Vélez Sarsfield vs Rosario Central: Partido por la Superliga Argentina [FECHA 14]

El equipo del 'Patón' Bauza, Rosario Central se estará midiendo contra el Vélez Sarsfield de Gabriel Heinze el día de mañana lunes 5:20 p.m. - HORA PERUANA, en el Estadio José Amalfitani dentro del barrio de Liniers en un partido por la jornada 14° de la Superliga Argentina. Bajo la señal televisiva de FOX SPORTS Premium y el minuto a minuto de Libero.pe

Edgardo Bauza tiene el equipo casi confirmado que presentará el día de mañana lunes por la tarde en Liniers, se habla de una formación prácticamente juvenil, 'El Patón' se guarda sus mejores armas porque el próximo jueves con Gimnasia en Mendoza se jugará la chance de clasificar a la final de Copa Argentina. Guarda sus mejores armamentos para enfocarse en un torneo regional.

#CumpleCanalla | 🎂🐫 ¡Le deseamos muy feliz cumpleaños a nuestro nuestro Ayudante de Campo José "Camello" Di Leo! pic.twitter.com/Rospbbdywo — Rosario Central (@CARCoficial) 2 de diciembre de 2018

Dentro de lo más destacado en 'El Canalla', se puede rescatar algunos nombres como: el arquero Marcelo Miño, el lateral derecho Nahuel Gómez, el zaguero central Nicolás Giménez y el volante Emanuel Ojeda. Estos son futbolistas nacidos de 'El Nido Rosarino', lucharán ante un cuadro como Vélez para hacerse un nombre en Primera División.

Gabriel Heinze como entrenador de Vélez Sarsfield fue claro al expresar su molestia en la previa ante este partidazo, porque nadie le preguntó sobre su equipo, si no se le cuestionó sobre 'El Superclásico Argentino' en el 'Santiago Bernabéu': "Ya dije lo que tenía que decir y no me manifestaré porque no soy quien decide. Se le tendrá que preguntar a los que deciden esto. Lo único que diré es que el Bernabéu es un gran estadio".

No habló sobre su conjunto porque como él señaló, 'parece que a nadie le interesa el tema', y sentenció con un refrán su conferencia de prensa hoy muy temprano: "Escuché decir a un escritor muy grande que, entre tantas opiniones, la mejor respuesta es el silencio. Lo leí hace dos días y creo que, con todo lo que se ha dicho, está de más decir lo que es nuestro fútbol".

Mientras que Bauzá si tuvo menciones sobre este versus ante Vélez Sarsfield: "Llegamos bien, después hay que trabajar el partido y las virtudes del rival. Para ganar es fundamental jugar bien y tratar de salirse de toda la locura que hay en la ciudad. Es un partido difícil, la gente es pasional y está bien. Obviamente lo más importante es ganarlo, pero para ganarlo tenés que jugar bien, si no jugás bien es difícil ganar el partido. Son equipos parejos y veo un partido muy intenso".

ALINEACIONES PROBABLES - VÉLEZ SARSFIELD VS ROSARIO CENTRAL:

XI Vélez Sarsfield: Domínguez; De La Fuente, Laso, Abram, Cufré; Domínguez, Giménez, Almada; Bouzat, Ramis, Vargas.

XI Rosario Central: Miño; Gómez, Giménez, Ortiz, Gómez; Lioi, Arismendi, Ojeda, Becker; Lovera, Herrera.

📋 ¡Lista de concentrados para la 14° fecha!



Estos son los convocados por Bauza para el encuentro ante Vélez 👇 pic.twitter.com/acZ4BA5kSr — Rosario Central (@CARCoficial) 2 de diciembre de 2018

Horarios del Vélez Sarsfield vs Rosario Central:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5:20 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 6:20 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4:20 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6:20 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7:20 p.m.

⚽ Entrenamiento en el Estadio José Amalfitani. No hay nada mejor que casa. pic.twitter.com/VT790UFAEO — Vélez Sarsfield (@Velez) 2 de diciembre de 2018

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE del Vélez Sarsfield - Rosario Central?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Vélez Sarsfield vs Rosario Central.