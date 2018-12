Juventus vs Inter de Milán EN VIVO por la jornada 15 de la Serie A

La escuadra de Juventus recibirá este viernes 7 de diciembre al conjunto de Inter de Milán en el Allianz Stadium, en Torino a las 14:30 (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 15 de la Serie A, la cuál será transmitida por ESPN, Serie A Pass y Rai Italia.

Juventus contará con el regreso de Emre Can. El volante alemán - quién fue operado por un problema en un nódulo de las tiroides - regresó a los entrenamientos el pasado 20 de noviembre y fue considerado por el entrenador italiano Massimiliano Allegri.

Sin embargo, su compatriota, Sami Khedira, no será parte del once inicial debido al buen tridente que se ha formado entre el volante francés Blaise Matuidi, el volante bosnio Miralem Pjanic y el volante uruguayo Rodrigo Bentancur. El lateral izquierdo no estuvo en la victoria ante la Fiorentina, pero se espera que regrese.

Por su parte, Inter de Milán parte con serias dudas. El lateral izquierdo Dalbert Henrique, tiene una dolencia en la pierna y podría ser marginado del duelo ante la 'Vieja Señora'. A ello hay que sumarle los problemas físicos que ha presentado el lateral derecho de la selección de Croacia, Sime Vrsaljko.

Radja Nainggolan se perdió el partido ante su ex equipo (AS Roma) celebrado la semana pasada debido a una lesión en el tobillo. Fue desafectado del viaje hacia Turín. El entrenador italiano Luciano Spalletti eligió a Borja Valero como su reemplazante.

POSIBLES ALINEACIONES DEL JUVENTUS VS INTER DE MILÁN

Juventus: Wojciech Szczesny; Mattia de Sciglio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro; Blaise Matuidi, Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic; Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

DT: Massimiliano Allegri.

Inter de Milán: Samir Handanovic; Danilo d Ambrosio, Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Kwadwo Asamoah; Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Keita Balde, Borja Valero, Ivan Perisic; Mauro Icardi.

DT: Luciano Spalletti.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL JUVENTUS VS INTER DE MILÁN

Fecha: Viernes 7 de diciembre de 2018

Hora: 14:30 hora peruana.

Escenario: Allianz Stadium - Torino

GUIA CANALES - PAISES

Perú: ESPN Play Sur, Serie A Pass, Rai Italia America, ESPN2 Sur

Argentina: Rai Italia America, Serie A Pass, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, Serie A Pass, ESPN2 Sur

Brasil: Serie A Pass, Rai Italia America

Chile: ESPN Play Sur, Serie A Pass, Rai Italia America, ESPN2 Sur

Colombia: Serie A Pass, Rai Italia America, ESPN Play Sur

Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, República Dominicana. El Salvador, Nicaragua: Serie A Pass

Ecuador: ESPN Play Sur, Rai Italia America, Serie A Pass

México: Serie A Pass, Rai Italia America

Paraguay: ESPN2 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Uruguay: Rai Italia America, ESPN2 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Venezuela: Serie A Pass, Rai Italia America, ESPN Play Sur

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN2, ESPN Deportes, Rai Italia America

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL JUVENTUS VS INTER DE MILÁN?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Juventus vs Inter de Milán. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.