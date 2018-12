Mesut Özil y el verdadero motivo por el cual aún no se recupera de su lesión

Uno de los primeros casos de jugadores adictos al Fortnite fue Antoine Griezmann, quien hizo popular al videojuego al imitar los bailes que aparecen allí. El 'Principito', en más de una oportunidad, ha confesado que prefiere jugar al Fortnite que asistir a eventos deportivos.

Mesut Özil, volante del Arsenal, pasa por la misma situación y no tiene escrúpulos en admitirlo. Esa adicción no solo le estaría trayendo problemas con el comando técnico, si no también con los dolores de espalda que presenta desde hace un par de semanas. ¿Esa es la razón por la cual aún no se recupera de su lesión?

Según informa 'Daily Star', Özil pasa alrededor de 5 horas al día jugando Fortnite. Ya lleva 5.221 partidas con su usuario desde que se lesionó el pasado 5 de octubre. Aquella vez, el alemán solo disputó 25 minutos en el duelo ante el Qarabag por la Europa League.

En Inglaterra apuntan que ello sería la principal razón por la cual no se ha recuperado de su lesión. Esos datos fueron recogidos del portal "Wasted on Fortnite", donde se puede consultar las horas que pasa jugando dicho videojuego. ¿Qué medida tomará Emery?

EL DATO:

Mesut Özil disputó 159 partidos con el Real Madrid, su último club antes de aterrizar en Londres.