Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO ONLINE: por las semifinales de vuelta del Apertura de la Liga MX

Cruz Azul y Monterrey se volverán a ver las caras este sábado a las 8:00 p.m. (hora peruana) por la semifinal de vuelta del Apertura de la Liga MX. El partido será transmitido por la señal de Televisa y TDN desde el estadio Azteca. Podrás seguir todas las incidencias, con videos de lo más destacado, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Cruz Azul va al todo o nada. El elenco cementero tiene que ganar sí o sí si quiere estar en la final ya que en el duelo de ida, cayó por la mínima ante Monterrey. El cuadro dirigido por Pedro Caixinha saldrá desde el primer minuto por la victoria.

El cuadro local tiene como buen augurio que durante todo el Apertura no conoce lo que es la derrota ya que de los 10 partidos que ha disputado, sumando los duelos de cuartos de final, venció en ocho encuentros y cedió dos empates.

Cruz Azul no jugó un mal partido en la ida pero no supo aprovechar sus oportunidades mientras que Monterrey estuvo más fino de cara al arco por lo que se quedó con la victoria gracias al tanto de Rodolfo Pizarro.

A los 'Rayados' solo les basta un empate para estar en la final de fútbol mexicano y cuando han jugado en condición de visita, no les ha ido nada mal ya que vencieron en cuatro partidos y empataron en dos oportunidades.

POSIBLES ALINEACIONES DEL CRUZ AZUL vs MONTERREY EN VIVO ONLINE

XI Cruz Azul: José Corona, Pablo Aguilar, Adrián Aldrete, Julio Domínguez, José Madueña, Elías Hernández, Iván

Marcone, Edgar Méndez, Rafael Baca, Roberto Alvarado, Martín Cauteruccio.

XI Monterrey: Marcelo Barovero, José Basanta, Leonel Vangioni, Nicolás Sánchez, John Medina, César Montes, Celso

Ortiz, Rodolfo Pizarro, Rogelio Funes Mori, Avilés Hurtado, Carlos Rodríguez.

HORARIOS DEL CRUZ AZUL vs MONTERREY EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.

Estados Unidos: 8:00 p.m. (ET) / 5:00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 7:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 09:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2:00 a.m. (día siguiente)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL CRUZ AZUL vs MONTERREY?

En Internet, el duelo entre Cruz Azul vs Monterrey lo podrás seguir a través de Líbero.pe donde podrás ver las

incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.