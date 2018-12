FVF reconoció interés en un amistoso con la Selección Peruana

Tras los inconvenientes que la FPF con ausencia temporal de Edwin Oviedo y el nombramiento de Agustín Lozano a cargo de la presidencia ha paralizado los pactos para los amistosos de marzo. Sin embargo, Jesús Berardinelli, vicepresidente de la FVF expresó su deseo por enfrentar a la selección peruana.

"No se ha firmado el contrato por los actuales problemas de la FPF. No obstante, si la nueva junta directiva acepta, nosotros también lo haremos ya que la decisión no depende de nosotros. Nos estamos preparando para la Copa América y Rafael Dudamel nos solicitó jugar con un país perteneciente a la CONMEBOL", declaró Berardinelli a El Bocón.

El directivo venezolano comentó que solo falta estampar la firma para hacer realidad el encuentro. "Por esto último es que nos hemos puesto en contacto con la FPF, nosotros solo estamos esperando el contrato para firmar. Todavía no sabemos si será en Lima o en provincia, ya que de momento estamos esperando la firma. Perú es una selección mundialista, tienen muy buenos jugadores y nuestro interés es seguir preparándonos con selecciones competitivas".

La Federación Peruana de Fútbol también maneja las opciones de Argentina, Brasil y Colombia para los amistosos FIFA. La última vez que la 'bicolor' se enfrentó a Venezuela fue en marzo del 2017 por las Eliminatorias Rusia 2018, el encuentro quedó empatado 2-2.