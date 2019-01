Marcos López: "Viajamos con toda la ilusión de hacer un buen campeonato y clasificar al Mundial”

La Selección Peruana sub 20, dirigida por Daniel Ahmed, partió este martes por la mañana rumbo a Chile para disputar el Sudamericano de la categoría que otorgará la clasificación al Mundial de Polonia del presente año.

Y una de las principales figuras de este equipo, ex Sporting Cristal y ahora en el San Jose Earthquakes de la MLS, Marcos López, declaró minutos antes de subirse al avión rumbo a Chile y afirmó que este equipo mantiene la ilusión de la clasificación a la Copa del Mundo.

"Viajamos con toda la ilusión de hacer un buen campeonato y clasificar al Mundial que es nuestro principal objetivo. Tenemos un buen grupo y daremos dura pelea a todos nuestros rivales", aseguró el campeón en el 2018 con Sporting Cristal.

Asimismo, Marcos López dejó en claro que la molestia que sufría hace unos días no será impedimento para el debut ante Uruguay: "Sufrí un golpe que no fue nada grave y, si bien siento aún una pequeña molestia, creo con el vendaje no tendré problemas para jugar ante Uruguay".

El flamante refuerzo del San Jose Earthquakes de la MLS señaló que el primer partido ante Uruguay será un reto muy difícil, pero que este equipo está preparado para superarlo: "Todos los rivales en este Sudamericano serán muy complicados. Uruguay siempre trabaja bien en menores, pero ya nos hemos enfrentado a ellos y le daremos dura pelea. Sin duda la presión siempre existirá, más aún si nunca se clasificó en esta categoría, pero mi sueño y de todo el grupo está en jugar un Mundial".

EL DATO

La Selección Peruana Sub 20 nunca ha clasificado a un Mundial de esta categoría.