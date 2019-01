Santiago Solari elogió a sus porteros y analizó al Sevilla, su próximo rival en la Liga Santander

Santiago Solari sabe que el partido que se viene ante Sevilla por la Liga Santander es muy importante para los intereses que tiene el Real Madrid. Habló en conferencia de prensa y ha dejado en claro que tomarán este encuentro con mucha responsabilidad detallando lo que tiene de bueno el rival. Además, habló sobre sus porteros elogiando de igual manera a Thibaut Courtois y Keylor Navas.

"La pasión y la motivación son innegables. Saldremos con esa motivación para intentar seguir recortando. Ganar significaría seguir recortando puntos. Para eso tenemos que hacer un gran partido. Más allá de los sistemas de los rivales, tenemos que imponer nuestra idea. Hay que salir a ganar y ser dominadores en casa", fueron las primeras palabras de Santiago Solari en conferencia de prensa.

El 'Indiecito' volvió a mostrarse incómodo cuando le preguntaron una vez más sobre Isco Alarcón y por qué es suplente en prácticamente todos los partidos que ha dirigido al primer equipo. "Creo que he respondido más de 100 preguntas sobre Isco. Es un gran jugador, igual que los otros. Todos tienen las mismas oportunidades de jugar", sentenció. Ahora que la mayoría de los medio campistas son duda, el volante español podría ser titular este sábado.

Una de las preguntas que se hacen los hinchas del Real Madrid semana a semana es quién de los arqueros será titular. Desde la llegada de Thibaut Courtois, Keylor Navas no ha jugado los minutos que esperaba y está apunto de irse, pero Solari le está dando confianza a pesar de que no lo pone mucho tiempo en el campo de juego. Sobre eso también habló y los elogió de igual manera: "La alineación la daré este sábado. La suerte del Real Madrid es que tiene a los dos mejores porteros del mundo".

Karim Benzema se lesionó en los últimos días, pero el estratega argentino dejó en claro que no es un problemas para que se pierda el partido de mañana. "Karim tiene una lesión en el dedo y creemos que no es un problema para que juegue este fin de semana, el otro y el otro. Estaría más contento si no se hubiera lesionado, pero está bien. Estamos contentos que esté con nosotros. Creo que le pisaron".