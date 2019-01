Tragedia: Desaparece avioneta que trasladaba al futbolista argentino Emiliano Sala, nuevo refuerzo del Cardiff City

El mundo del fútbol se encuentra conmocionado por una lamentable noticia. Este lunes por la noche fue reportada como desaparecida la avioneta que trasladaba al futbolista argentino de 28 años Emiliano Sala, quien había sido fichado por el Cardiff City de la Premier League de Inglaterra.

La aeronave privada perdió contacto con las autoridades cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha que separa el noroeste de Francia de la Isla de Gran Bretaña.

Según le informaron a AFP fuentes policiales francesas, la avioneta había despegado del aeropuerto de Nantes-Atlantique rumbo a Cardiff, pero nunca llegó.

Sala, que vistió las camisetas del Orléans, Niort, Burdeos, Caen y Nantes (todos de Francia), iba a bordo de un Piper Malibu que desapareció a unos 20 kilómetros al norte de la isla inglesa Guernsey. Dos helicópteros, dos aviones y dos barcos de rescate se encuentran en la zona.

"Estamos muy preocupados por saber del avión, que perdió contacto en el Canal de la Mancha la noche anterior. Estamos esperando confirmación antes de poder decir más. Estamos muy preocupados por la seguridad de Emiliano Sala", expresó Mehmet Dalman, presidente del Cardiff.

El testimonio de Horacio Sala, padre del futbolista, es desgarrador. "Yo estaba trabajando, no lo puedo creer. Estoy desesperado", reconoce antes de suplicar: "Ojalá lleguen buenas noticias. No sé qué pudo haber pasado. Mi familia no sabía nada, yo les avisé".

Sala es considerado el fichaje más caro de la historia del Cardiff City, que pagó 17 millones de Euros por su pase.