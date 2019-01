Real Madrid: Paulo Dybala sería el fichaje más caro en la historia de los merengues

Paulo Dybala es un futbolista que siempre ha sido del gusto de Florentino Pérez, y este ha seguido de cerca su evolución en la Juventus. Ahora, con 25 años encima, el argentino podría cumplir su sueño y llegar a Real Madrid.

La “Casa Blanca” prepara una oferta de más de US$ 122 millones por la “Joya” y convertirlo así en el fichaje más caro de su historia por encima de figuras como Gareth Bale y Cristiano Ronaldo.

El galés lidera este listado con un valor de US$ 113 millones. Lo sigue “CR7” (US$ 109 millones), James Rodríguez (US$ 91 millones), Zidane (US$ 85 millones) y Kaká (US$ 73 millones).

Dybala, que despertó el interés también de Manchester City de Pep Guardiola, lleva 54 goles en 115 partidos disputados en la Serie A, pero su capacidad goleadora y protagonismo se han visto mermados desde la llegada del delantero portugués.

Real Madrid quiere volver a ser el equipo de los “galácticos” y planea juntar al argentino con Eden Hazard y Christian Eriksen.

EL DATO: El argentino tiene contrato con la juventus hasta fines del 2022.