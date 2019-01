Juan Carlos Oblitas cuestionó el estilo de juego que está planteando Daniel Ahmed en la Sub-20 [VIDEO]

Una reflexión dentro del mal momento que viene pasando la Selección Peruana Sub-20 con Daniel Ahmed, cae precisa en este momento, más aún cuando quien lo hace es una de las cabezas en la Federación Peruana de Fútbol. Por eso Juan Carlos Oblitas aprovechó un tiempo con la prensa después de presentar el proyecto de 'FUTEC' (Centro de altos rendimientos del fútbol), dirigido para los técnicos y jugadores dentro del balompié profesional.

'El Ciego' no tuvo reparos en aceptar que no se está mostrando lo trabajado, la planificación en las prácticas dicen una cosa y a la hora de la verdad, algo cambia: "No estamos jugando bien, futbolísticamente hablando, lo que pasa es que hablar de si estamos jugando bien o mal es muy subjetivo, pero si, no estamos jugando bien. Hemos ganado y hemos perdido partidos, y las chances están intactas, dependemos de nosotros mismos".

Aceptando que el trabajo de Daniel Ahmed no es malo, pero seguramente falta 'asegurar una tuerca' para que el fútbol nazca como saben jugador los Seleccionados sub-20: "Yo he visto jugar a este equipo mucho mejor, con los mismos jugadores, mucho mejor en partidos con la misma Argentina, con Uruguay, con Chile, con Ecuador, lo he visto jugar mejor. Entonces yo tengo una particularidad en mi trabajo, yo espero hasta el final del trabajo, espero a que todo termine, hay que esperar que termine la Sub-20 y ahí analizaremos todo lo que pueda pasar".

Brindando también un mensaje de tranquilidad, porque Juan Carlos Oblitas confía en el talento que están en Chile compitiendo por un cupo al Mundial de Polonia: "Mientras tanto no perdamos la fe, mañana tenemos un partido crucial con Ecuador, quienes han demostrado mucho poderío, pero lógicamente si mejoramos el nivel, vamos estar más cerca de hacerle la pelea".

Sin embargo, supo apreciar que más allá de las presiones, los jóvenes futbolistas deben entender que es una edad óptima para mostrar sus mejores características profesionales:"Yo te podría decir desde lo lejos que estoy, que el jugador peruano está sintiendo una presión que no debería tenerla, a esa edad tu debes salir a divertirte y jugar con tranquilidad, pero en este momento dar una respuesta al caso no lo puedo hacer".

Uno de los puntos altos que tienen los dirigidos por Daniel Ahmed, es que 'El Tigre' también está acompañándolos para ver su rendimiento y motivar a quienes aún se sientan desconfiados de su talento: "Ricardo Gareca está allá para ver el último partido y se quedará toda la primera etapa, pero ya tiene que regresar acá porque nosotros tenemos que pensar en lo que viene. Ricardo los tiene cerca a estos chicos desde la Copa del Mundo, lógicamente se siente triste por el resultado ante Paraguay pero con el deseo de sacar esto adelante", finalizó Juan Carlos Oblitas.

EL DATO:

4 cupos es lo que brinda el hexagonal final de Chile 2019, para el Mundial de Polonia.