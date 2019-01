Naomi Osaka hace historia al consagrarse campeona del Abierto de Australia [VIDEO]

La japonesa Naomi Osaka se alzó con el primer Grand Slam del año tras vencer en la gran final a la soviética Petra Kvitova por 7-6, 5-7 y 6-4 y consiguió así ser la número uno del ranking mundial, con esta hazaña ha desplazado a la rumana Simona Halep.

Osaka se defendió en lo primeros tramos de un primer set muy parejo que se decidió en un tie-break. En el segundo Kvitova empató el partido ganando 7-5.

En el tercer juego la japonesa quebró el servicio de Kvitova encontrando la determinación que parecía haber perdido en el segundo saque lo que la llevó a llevarse la victoria en el Rod Laver Arena en dos horas y media de juego.

Con ello se ha convertido en la primera japonesa en conquistar el Abierto de Australia, asimismo, ya había ganado meses atrás el US Open, ahora es la jugadora más joven en ganar dos títulos de Grand Slam.

"Huge congrats to Petra. I've always wanted to play you. You've been through so much, honestly I wouldn't have wanted this to be our first match."@Naomi_Osaka_ is all class 🙏#AusOpen pic.twitter.com/8WxY6PVNc2