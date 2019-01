Cristian Benavente y el ambicioso proyecto de Pyramids FC

Revolución africana. El Pyramids FC no tiene nada que envidiarle a los equipos de Europa en cuestiones de dinero. Pueden hacer gastos considerables y ofrecer sueldos millonarios a sus jugadores como ha sido el último caso del peruano Cristian Benavente.

El “Chaval”, quien ya debutó el último jueves, se convirtió en el segundo fichaje más caro en la historia del club. Y es que el elenco conocido como las “Pirámides” desea ser el ejemplo del cambio en ese continente.

Pero, ¿quién es el responsable del proyecto? Turki Al Sheikh, ministro de deportes de Arabia Saudita y amigo de Mohamad Bin Salman, príncipe del mencionado país, que invirtió más US$ 42 millones en la renovación del Pyramids FC.

Desde su llegada se ficharon a Keno (US$ 9,8 millones, de Palmeiras), Carlos Eduardo (US$ 6 millones, de Goiás), Rodriguinho (US$ 5,7 millones, de Corinthians), Jhon Cifuente (US$ 4,9 millones, de U. Católica) y, por último, Cristian Benavente (US$ 6,8 millones, del Charleroi).

También, se han contratado a los dos mejores jugadores egipcios: Ahmed El Shenawy (US$ 3 millones) y Ali Gabr (US$ 2,4 millones). Además a Omar Khrbin (cedido desde el Al-Hilal), uno de los mejores de Asia.

Ahora, el Pyramids FC se ha hecho con los servicios del experimentado DT argentino Ramón Diaz quien estará por un año en el club.•