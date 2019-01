James Rodríguez no seguiría en el Bayern Múnich

Hace varios meses que James Rodríguez no goza de protagonismo en el Bayern Múnich y no se debe tan solo a su lesión de la cual ya se recuperó. El volante sudamericano no está cómodo en Alemania ni tampoco mantiene una buena relación con el DT Niko Kovac por lo que el sudamericano le habría comunicado a la directiva bávara su deseo de marcharse del club.

Según el diario Marca de España, James estaría cansado de la falta de oportunidades y de su no titularato en el elenco teutón ya que agregan que "El colombiano no está a gusto con Kovac y el técnico tampoco parece estarlo con el futbolista. Los hechos son claros. Tras la vuelta de navidad, dos partidos y dos suplencias", detalló el medio deportivo.

Pero no sería tan simple desligarse del Bayern Múnich ya que su actual club tiene la última palabra debido a que tiene la opción de ampliar el préstamo por el futbolista cafetero según el acuerdo que mantiene con el Real Madrid, dueño de la carta pase del también jugador de la Selección Colombiana.

En caso sea ese el panorama, el cuadro alemán tendrá que desembolsar aproximadamente 42 millones de euros por James Rodríguez pero lo cierto es que la realidad es otra y aquella opción sería muy remota ya que no es considerado como pieza clave en el equipo dirigido por el croata de 47 años.

Bayern Múnich venció el último domingo 4-1 al Stuttgart por la Bundesliga. El colombiano ingresó a los 75' del encuentro en reemplazo de Thomas Muller.