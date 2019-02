Federación Peruana de Fútbol se pronuncia sobre la tragedia en Flamengo

El fútbol está de luto. Ha sido una semana trágica primero con lo conocido de Emiliano Sala, quien fue hallado en la profundidad del Canal de la Mancha dentro de la aeronave que cayó hace dos semanas. Hoy por la madrugada se produjo un incendio en las instalaciones del Flamengo que terminó con la vida de seis futbolistas de las divisiones menores y cuatro trabajadores del club carioca.

La Federación Peruana de Fútbol se ha pronunciado a través de sus redes sociales con un sentido mensaje. Lamentan de manera profunda el fallecimiento de los futbolistas y esperan a que sus familias puedan encontrar paz. Por el momento solo se ha conocido el nombre de una de las víctimas, se trata del guardameta de 15 años Christian Esmério, quien también defendía a su selección nacional de la categoría.

"La Federación Peruana de Fútbol lamenta el sensible fallecimiento de diez personas que se encontraban en el centro deportivo de Flamengo, víctimas de un incendio ocurrido esta madrugada. #ForcaFlamengo", fueron las palabras que escribió la FPF a través de su cuenta de Twitter. Cabe señalar que han sido cuatro empleados según informó 'Globo', no tres.

Los bomberos que terminaron de apagar el incendio tras dos horas de arduo trabajo, han confirmado también que hay tres heridos y no descartan que entre los escombros se encuentren más víctimas. Siguen trabajando y buscarán bien dentro de las instalaciones del Ninho do Urubu, donde no solo se encuentran las canchas de entrenamiento sino también las residencias de los menores.