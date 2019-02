Inter de Milan: Wanda Nara arremete contra dirigencia 'neroazurra' por Mauro Icardi

El tema de Mauro Icardi y su renovación se ha vuelto una cuestión de estado en el Inter de Milan. Mientras para la dirigencia 'neroazurra' ampliar su vínculo es una prioridad, para la esposa y representante del delantero argentino, Wanda Nara, "no hay apuro".

En el Inter de Milan están incómodos con la exposición mediática que viene teniendo las negociaciones de renovación con Icardi, así lo dejó a entender el técnico Luciano Spalleti luego de la victoria ante Parma 1-0 el último fin de semana en la Serie A.

"Hay cuestiones que deben aclararse, se han realizado demasiadas discusiones. Eso no se puede dejar a la mitad porque se vuelven más difíciles y dan lugar a diferentes interpretaciones. Creo que es hora de hablar sobre este problema que lleva varios meses", señaló Spalleti sobre el caso Icardi.

Al respecto Wanda, no ha tardado en responder en el programa italiano 'Tiki Taka' en donde ejerce como panelista. "Me gustaría que Mauro estuviese más protegido por el equipo. No se entiende si estas cosas malas vienen de dentro o de fuera (...) La prioridad es Inter pero nunca he pedido una renovación. No tenemos ninguna prisa, todavía hay dos años de contrato", enfatizó la modelo.

Como se sabe, en los últimos días las negociaciones por ampliar el vínculo de Icardi se han ido enfríando por lo que en el cuadro lombardo hay preocupación ante el constante interés de otros clubes por los goles del argentino. ¿Se quedará?