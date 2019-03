Real Madrid vs Barcelona: Sergio Ramos es duramente criticado en redes sociales tras falta contra Messi [FOTOS]

Real Madrid no la pasa bien ante el Barcelona y viene cayendo 1-0 en el Santiago Bernabéu gracias al gol del croata Ivan Rakitic. Pero hubo una jugada que no pasó desapercibida para los hinchas de ambos equipos ya que en el final del primer tiempo, Sergio Ramos tuvo una dura entrada contra Lionel Messi.

El atacante argentino fue a marcar al central merengue quien decidió arriesgar el balón pero levantó mucho las manos impactando su brazo izquierdo en el rostro de Messi, quedando sentido el jugador del Barcelona tras la jugada peligrosa del capitán del Real Madrid.

Lejos de ayudar al jugador azulgrana, Ramos le dijo a 'Lío' que se levante cosa que no gustó a muchos a los televidentes y decidieron criticar al defensor mediante las redes sociales por su accionar.

"Jugador sucio", "Lástima que haya jugadores como Ramos" y "Una pena lo de Ramos", fueron algunas frases que invadieron Twitter sobre la jugada que protagonizó el también futbolista de la Selección Española.

Real Madrid y Barcelona se vuelven a medir en menos de una semana, esta vez por la Liga Santander en donde los dirigidos por Santiago Solari esperan darle vuelta al marcador y acercarse a los culés, quienes marchan punteros con 57 unidades.

Lo de Sergio Ramos no fue un movimiento natural, fue a contactar a Lionel Messi. Una agresión. No la más grave de su carrera, pero agresión. Le perdonaron la expulsión al capitán del Real Madrid.

¿Y el VAR? Sergio Ramos hace lo que quiere en cada partido y no pasa nada, pero si esto lo hubiera hecho Piqué no me quiero ni imaginar. Vergonzoso. pic.twitter.com/efGE4Am8Gk