Ben Arfa se burla de Emery: "Cada vez que lo miraba me entraba la risa"

Coincidieron en el PSG y su relación fue insostenible. Unai Emery y Ben Arfa se volvieron a encontrar, pero ahora como rivales en la UEFA Europa League.

El Rennes superó 3-1 al Arsenal por los octavos de final y dio un paso importante hacia la siguiente ronda. Post partido, el jugador francés se burló de Unai Emery ante los medios de comunicación.

"Vi a Emery tan nervioso como siempre. Cada vez que lo miraba me entraba la risa. No ha cambiado. Les dije a mis amigos que ganaríamos 3-1 o 4-1. No conseguimos el cuarto pero acerté", dijo el futbolista a la prensa inglesa.

Bajo el mando del entrenador español, Ben Arfa casi ni jugó en el PSG y estuvo relegado del plantel. Ahora, el destino los volvió a encontrar.

EL DATO: La revancha entre el Arsenal y el Rennes se disputará el próximo 14 de marzo en el Emirates Stadium.