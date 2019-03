Chelsea vs Dinamo Kyev EN VIVO: día, hora y canal por los octavos de final de la Champions League

Chelsea vs Dinamo Kyev EN VIVO ONLINE | juegan este jueves 7 de marzo por los octavos de final de la Europa League. Duelo se realizará en Stamford Bridge desde las 15:00 y será transmitido por ESPN 2 y ESPN Play.

Chelsea, dirigido por Maurizio Sarri, ahora da su total atención a la Europa League al tener perdida la Premier donde Manchester City y Liverpool luchan por coronarse campeón.

Los "blues" llegan a los octavos luego de eliminar al Malmö FF de Suecia. En la ida ganó 1-2 y en casa, lo goleó por 3-0. Olivier Giroud fue el que abrió el camino del triunfo del cuadro londinense.

2️⃣4️⃣ hours until we are back at the Bridge for Chelsea v Dynamo Kiev! 💪#CHEDYN pic.twitter.com/cSXQNur33B — Chelsea FC (@ChelseaFC) 6 de marzo de 2019

Sarri pondrá en su ofensiva a Hudson-Odoi, Giroud y Willian. El argentino, Gonzalo Higuaín, quien es su flamante refuerzo, estará a la expectativa.

Por su parte, Dinamo Kyev, aún con posibilidades ganar la liga de Ucrania, llega de eliminar a Olympiakos Piraeus de Grecia. Primero empató 2-2 y en casa, ganó con lo mínimo la llave.

El equipo ucraniano mandará en su ofensiva a Shaparenko, Sidcley y Sol, responsables de la actual campaña del Kyev.

Chelsea: Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Luiz, Christensen, Alonso; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Giroud, Willian

Entrenador: Maurizio Sarri

Dinamo Kyev: Boyko; Kedziora, Burda, Shabanov, Mykolenko; Shepelev, Buyalskiy; Tysgankov, Shaparenko, Sidcley; Sol

Entrenador: Khatskevich

Hora: 15:00

Escenario: Stamford Bridge

