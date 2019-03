Chelsea vs Dinamo Kiev EN VIVO: Willian anotó golazo de tiro libre para el 2-0 [VIDEO]

Mismo rival, mismo lugar, misma situación y mismo marcador. El Chelsea volvió a recibir al Dinamo de Kiev en el Stamford Bridge en una competencia europea y Willian repitió la misma anotación que había hecho hace cuatro años.

En la anterior vez, el golazo se dio en la fase de grupos de la Champions League 2015-16, esta vez la situación fue una eliminatoria de octavos de final de la Europa League.

En el minuto 64, Willian pidió cobrar el tiro libre, el brasileño sacó el disparo por encima de la barrera, el arquero se quedó sin reacción y el balón se coló cerca del palo.

¿Mismo arquero? No, aquella vez fue el ucraniano Shovkovsky y esta vez fue Boyko. A diferencia del duelo por la Europa League, el primero sí se lanzó, pero no alcanzó a desviar el balón.

Curiosamente, tal cual en el 2015, el gol de Willian sirvió para anotar el 2-0 a favor del Chelsea. Aquella vez el resultado fue 2-1, esta vez fue diferente: el partido acabó 3-0 y encamina al club londinense a los cuartos de final de la Europa League.

Pedro y Hudson-Odoi se encargaron de anotar los otros goles del Chelsea. La vuelta en Kiev se jugará el próximo jueves 14 de marzo.

Willian against Dynamo Kiev 2015 Vs 2019

✓Same opponent

✓Same free kick goal

✓Second goal for Chelsea similar to 2015

✓Same area



This goal was in 2015#willian #CHEDYN #ChelseaFC #Chelsea pic.twitter.com/eI5la7YFIR