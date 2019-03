Chivas vs América EN VIVO Clásico Nacional en la Liga MX [Alineaciones, horarios y canales]

Chivas vs América EN VIVO: El 'Rebaño' y las 'Águilas' nos volverán a deleitar con el gran Clásico Nacional, el más importante del fútbol de México, este sábado 16 de marzo (8.00 p.m. - hora peruana; 7.00 p.m. - hora de México) en el Estadio Akron por la fecha número 11 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. Las transmisión en vivo y directo será a través de los canales Azteca Deportes, Univisión Deportes, TDN Televisa Deportes y Canal de Las Estrellas. Sigue el minuto a minuto vía Líbero.pe.

Chivas vs América [MINUTO A MINUTO]

ALINEACIONES CONFIRMADAS

XI Chivas: Guidiño; Van Rankin, Pereira, Mier, Ponce; Vega, Villalpando, Molina, Zendejas, Brizuela; Pullido.

XI América: Agustín Marchesín; Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez, Paul Aguilar, Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Andrés Ibargüén, Renato Ibarra, Mateus Uribe y Nicolás Castillo.

Chivas vs América [TUITS AL INSTANTE]

Tweets by ClubAmerica

LA PREVIA DEL CHIVAS vs AMÉRICA EN VIVO

El duelo, que en condiciones normales es el más esperado del campeonato mexicano, ahora transcurrirá en un ambiente de revancha, luego de que el América pasó por encima del Chivas de Guadalajara y con una victoria de 2-0 lo eliminó en cuartos de final de la Copa MX.

"Será un partido distinto; en la Copa MX usamos jóvenes por obligación que no verán acción ahora porque tendrán que ceder a los titulares", dijo el técnico del América. 'El Piojo' Miguel Herrera, mientras el paraguayo José Saturnino Cardozo, entrenador de Chivas, reconoció que el de anoche su equipo no fue el que quiere y las cosas deben cambiar el sábado.

Un ingrediente que aporta aún más expectativa al duelo entre Chivas y América es que ambos cuadros están en la zona de clasificación de la Liga MX y necesitarán sumar tres puntos para consolidarse, lo cual permite pronosticar un duelo de ida y vuelta con los dos en busca de tantos.

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

Santo Domingo: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

Francia: 2.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

Alemania: 2.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

Portugal: 2.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

Holanda: 2.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

Inglaterra: 1.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

México: Azteca 7, UnivisionTDN, Televisa Deportes En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Canal de las Estrellas, TDN Y Multimedios TV.

Estados Unidos: Univision Deportes, Univision NOW Y Univision.

Argentina: Canal de las Estrellas.

Costa Rica: TDN.

El Salvador: TDN.

Guatemala: TDN.

Honduras: TDN.

Internacional: Chivas TV.

Nicaragua: TDN.

Panamá: TDN.

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: ¿QUÉ CANAL PASA EL CLÁSICO POR TV AZTECA DEPORTES EN MÉXICO?

Como es tradicional, Azteca Deportes pasará los 90 minutos del clásico que disputarán Chivas y América.

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: ¿DÓNDE VER EL CLÁSICO POR TDN TELEVISA DEPORTES EN MÉXICO?

El partido entre Chivas y América podrá disfrutar por el canal Televisa Deportes para todo México.

Televisa TDN por Sky (México, Argentina, Panamá): Canal 547 (SD) y canal 1547 (HD).

Televisa TDN por Star TV (México): Canal 510.

Televisa TDN por Izzi (México): Canal 501 (SD) y canal 890 (HD).

Televisa TDN por Telecable Tampico (México): Canal 17.

Televisa TDN por Eli NRT (México): Canal 55 (SD), canal 56 (TDcentro), canal 132.36 (+1), canal 132.37 (+2) y canal 132.38 (HD).

Televisa TDN por Cable Onda (Panamá): Canal 390 (SD) y canal 1390 (HD).

Televisa TDN por Telecable (Costa Rica): Canal 51.

Televisa TDN por Galaxia 5 (Guatemala): Canal 39.

Televisa TDN por Altice (República Dominicana): Canal 355.

Televisa TDN por Cable Color (El Salvador): Canal 44.

Televisa TDN por Cable Color (Honduras): Canal 50 (Analógico) y canal 215 (Digital).

Televisa TDN por Tigo Star (El Salvador): Canal 30.

Televisa TDN por Tigo Star (Honduras): Canal 53 (Analógico) y canal 301 (Digital).

Televisa TDN por Mayavisión (Honduras): Canal 45.

Televisa TDN por Cable & Wireless (Panamá): Canal 254.

Televisa TDN por Claro TV (República Dominicana): Canal 308 (SD) y canal 1308 (HD)

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: ¿CUÁNDO VER EL CLÁSICO MEXICANO EN UNIVISIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS?

El canal Univisión Deportes transmitirá el clásico mexicano entre Chivas y América en los Estados Unidos para los siguientes servicios de cable.

Univisión Deportes por Dish Network (Estados Unidos): Canal 869 (SD/HD)

Univisión Deportes por DirecTV Sports (Estados Unidos): Canal 464 (SD/HD)

Univisión Deportes por AT&T (Estados Unidos): Canal 658.

Univisión Deportes por Verizon FiOS: Canal 1524.

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: ¿CÓMO VER EL CLÁSICO VÍA TVC DEPORTES DE MÉXICO?

El canal TVC Deportes también dará la cobertura del partido entre Chivas y América.

TVC Deportes por Megacable: Canal 315 (SD), Canal 316 (TVC Deportes 2) y Canal 1315 (HD).

TVC Deportes por NRT Monclova: Canal 39.

TVC Deportes por Cable Plus: Canal 74.

TVC Deportes por Totalplay: Canal 575.

TVC Deportes por izzi: Canal 517 (SD) y Canal 907 (HD).

TVC Deportes por Telecable de Teleradio: Canal 30.

TVC Deportes por Time Warner Cable (Estados Unidos): Canal 4.

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: ¿DÓNDE VER ESPN 2 Y FOX SPORTS EL CLÁSICO POR LIGA MX?

El clásico entre Chivas y América también será televisados por las cadenas internacionales: FOX Sports e ESPN (ambos del Cono Norte).

FOX Sports por Megacable (México): Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD).

FOX Sports por Dish (México): Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD).

FOX Sports por Sky Sports (México): Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD).

ESPN 2 por Sky Sports (México): Canal 551 (SD) y Canal 1553 (HD).

ESPN 2 por AT&T Universe (Estados Unidos): Canal 606 (SD) y Canal 1606 (HD).

ESPN 2 por Verizon FiOS (Estados Unidos): Canal 74 (SD) y Canal 574 (HD).

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: ¿CÓMO VER POR MOVISTAR, DIRECTV Y CLARO TV?

ESPN 3 EN VIVO: CHIVAS VS. AMÉRICA

Movistar: Canal 742.

DirecTV: Canal 626

Claro TV: Canal 66.

ESPN 3 HD EN VIVO: CHIVAS VS. AMÉRICA

Movistar TV: canal 788

DirecTV: Canal 1626

Claro TV: Canal 524.

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Chivas: Miguel Jiménez, Leopoldo Cortés, Sepúlveda, Hiram Mier, Jair Pereira, Isaac Brizuela, Miguel Basulto, Fernando Beltrán, Carlos Cisneros, Alexis Vega y Alan Pulido.

Entrenador: José Saturnino Cardozo.

América: Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Carlos Vargas, Edson Álvarez, Guido Rodríguez, Andrés Ibargüen, Guadalupe Hernández Clemente, Renato Ibarra y Nicolás Castillo.

Entrenador: Miguel Herrera.