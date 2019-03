Wilmar Roldán, árbitro del Alianza-River, realizó informe sobre insultos recibidos que podría terminar en sanción

Malas noticias en tienda íntima. Wilmar Roldán, juez del cotejo entre Alianza Lima y River Plate por la primera fecha del grupo A de la Copa Libertadores de América, presentó un informe ante Conmebol donde señaló haber sido víctima de insultos por parte de hinchas blanquiazules en el Estadio Nacional.

Un hecho que podría generar una sanción contra Alianza Lima, la cual iría desde una multa económica hasta jugar a puertas cerradas los próximos encuentros del cuadro íntimo en la Copa Libertadores.

Sobre este suceso, el gerente de Marketing de Alianza Lima, Benjamín Romero, conversó con RPP y afirmó que este informe no tiene información precisa y aseguró que desconocen si el club íntimo podría recibir una sanción por parte de Conmebol.

“Ya le hemos dado respuesta a ese informe que, evidentemente, se desvía un poco de la realidad. No sabemos si podemos recibir penalidades, pero esperemos que no porque hay ciertas cosas que se no están teniendo en cuenta en ese informe. Por ejemplo, no habla sobre los insultos de Enzo Pérez hacia Pedro Gallese, que fue televisado. Ese tipo de cosas no fueron reportadas", señaló Benjamín Romero.

Alianza Lima y River Plate se enfrentaron el pasado miércoles 6 de marzo en el Estadio Nacional. Aquel encuentro terminó con el marcador igualado a uno con goles de José Manzaneda para los íntimos y Cristian Ferreira para los millonarios.