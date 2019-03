Ecuador vs Estados Unidos EN VIVO amistoso internacional por la fecha doble FIFA

La escuadra de Ecuador visitará este jueves 21 de marzo al conjunto de Estados Unidos en el Orlando City Stadium a las 19:00 horas (peruana) EN VIVO EN DIRECTO ONLINE en amistoso internacional por la doble fecha FIFA, la cuál será transmitida por ESPN Play, ESPN 2 y Univisión Deportes.

La selección nacional de Estados Unidos espera obtener su tercera victoria con Gregg Berhalter, reciente entrenador con quien ha alcanzado dos victorias consecutivas: recibirán al elenco ecuatoriano en la ciudad de Orlando.

Nombrado en diciembre, Berhalter comenzó su mandato con una victoria de 3-0 sobre Panamá en enero, a la que le siguió una victoria de 2-0 sobre Costa Rica unos días después.

Con la Copa de Oro CONCACAF 2019 a muy poco de iniciarse, EE.UU. intentará aprovechar al máximo los próximos encuentros ante Ecuador y Chile para hacerse una idea de su mejor equipo bajo el nuevo jefe, organizar sus tácticas y generar impulso con una victoria .

Ecuador llega al choque con dos victorias consecutivas sobre Perú y Panamá en noviembre del año pasado. La Tricolor ha logrado tres victorias en sus últimos cinco partidos: la única derrota contra el anfitrión de la Copa Mundial 2022, Qatar, en octubre.

A falta de tres partidos más antes de que Ecuador comience su campaña de la Copa América 2019: los sudamericanos se enfrentarán a Honduras y México luego de jugar en Estados Unidos. Los hombres de Hernán Darío Gómez esperarán mejorar el rendimiento desarrollado en los últimos meses, muy necesario para el evento que se realizará en el país de la Samba.

