Cristiano Ronaldo rechazó viajar a Estados Unidos con Juventus para evitar ser detenido

Según cuenta muy temprano el rotativo más importante de los Estados Unidos, The New York Times, La Juventus jugará la International Champions Cup en Asia (este torneo se iba desarrollar en tierras americanas), ya que Cristiano Ronaldo es investigado por la presunta violación en Las Vegas que le realizó su ex compañera de vida y profesión; Kathryn Mayorga.

Oficialmente se pudo conocer que el club italiano solicitó a los organizadores de la International Champions Cup poder participar exclusivamente en las sedes de Asia, porque el futbolista nacido en Madeira afronta una denuncia de abuso sexual en territorio norteamericano, y si llega a estar en la jurisprudencia de lo legal en Estados Unidos, podría ser apresado.

Cristiano Ronaldo siente un temor real y sincero a ser detenido por la denuncia de abuso sexual que se le conoció a fines del año pasado. La cual todavía está trabajándose de forma concreta, porque las diversas declaraciones en su contra tomaron mucha fuerza en los últimos meses. Por eso la Juventus ahora protege a su 'máxima estrella'.

Según informa el New York Times en una de sus publicaciones: "El equipo italiano habría confirmado su presencia en la competición pero ha solicitado a los organizadores no pisar suelo estadounidense para garantizar a la estrella portuguesa que no corre ningún tipo de riesgo de que quedar detenido por las autoridades como parte de una investigación por una presunta violación".

Recordemos que Cristiano Ronaldo está siendo investigado desde el año pasado por la presunta violación sexual contra Kathryn Mayorga, la Policía de Las Vegas está expectante de conocer mayores detalles. Por eso anunció que el caso se estaba re-abriendo debido a que las pericias dejan cabos sueltos.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo habría abusado de Kathryn Mayorga en 2009, pagándole USD 375.000 para mantenerla en silencio.

⚠️ Le pagó 375.000 dólares

🇺🇸 Lo ha filtrado New York Timeshttps://t.co/eWO9gkSfRM — AS (@diarioas) 20 de marzo de 2019

La organización de la International Champions Cup quiere eliminar el riesgo de que Cristiano sea detenido por la denuncia por presunta violación y evitará que juegue en EEUU en verano https://t.co/bVJXIvNpRF — Antena3Noticias (@A3Noticias) 20 de marzo de 2019