Serie A: Gonzalo Higuaín sería 'moneda' de cambio por figura del AS Roma

El delantero del Chelsea, Gonzalo Higuaín, no solo dejará de pertenecer al cuadro inglés: su participación en Stamford Bridge, prácticamente, ha sido nula. Sino que también no formaría parte del plantel de la Juventus, dueño de su carta pase.

Y es que el 'Pipita' no está en los planes de Massimiliano Allegri, entrenador de la 'Vieja Señora', situación que complica su futuro. No obstante, la directiva de la Juventus ha ideado la forma para que Gonzalo Higuaín no quede sin continuidad: sería utilizado como moneda cambio.

Recordemos que el AS Roma es uno de los clubes interesados en tener al centrodelantero de 31 años, sin embargo, Juventus haría el siguiente pedido: cederían al 'Pipa', pero pedirían en su reemplazo al defensa central griego, Kostas Manolas.

Juventus está en la búsqueda de centrales para refrescar dicha zona, ya que Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci y Andrea Barzagli cuentan con 34, 31 y 37 años respectivamente. Situación que atrae la mirada en los directivos de Turín y les está generando desconcierto.

Pero la operación no sería nada sencillo ya que en Kostas Manolas es uno de los líderes del AS Roma. Según la información de TuttoMercato, AS Roma exigiría un pago (bordearía los 20 millones de euros), mas la carta pase de Gonzalo Higuaín para dejar partir al recio zaguero de 27 años. ¿Se dará?