Las "novias" de Coutinho en este verano

Philippe Coutinho no atraviesa un buen momento en el Barcelona y claro reflejo de ello son sus números en la presente temporada: 9 goles en 42 cotejos. El brasileño está lejos de su nivel mostrado en la pasada campaña, donde anotó 10 dianas en 22 partidos.

Ya no es descabellado imaginar en una eventual salida del astro de la 'Canarinha', quien ya no cuenta con la confianza de Ernesto Valverde. Ello no ha pasado desapercibido por clubes 'top' de Europa, que están dispuestos a sacar la billetera por su fichaje.

Philippe Coutinho está a "gusto" en Barcelona, pero no descarta alzar vuelo en el próximo mercado veraniego. Si bien el atacante 'culé' es pretendido por medio Europa solo hay dos equipos que pueden pagar su cláusula de rescisión (130 millones de euros): el PSG y Chelsea, así lo informa el diario 'Sport'.

'La Perla' mantiene una hermandad con Neymar, a quien lo conoce desde los 13 años en la categoría base del 'Scratch'. Cuando el "10" aterrizó en París pidió dos fichajes: Dani Alves y Coutinho, quien todavía estaba en Anfield.

El Chelsea, a su vez, es el otro equipo con gran poder económico. En Londres saben del potencial del exjugador del Liverpool por su magia derrochada en la Premier League (2012-13 al 2017-18) y es el llamado a ser el sucesor de Eden Hazard.

EL DATO:

Philippe Coutinho tuvo un paso fugaz por el Inter de Milán en las temporadas 2010-11 al 2012-13.