¿Se va del Al-Hilal? Agente de André Carrillo tuvo reunión con el Benfica en Portugal

La novela André Carrillo pasa por sus últimos capítulos en Asia y en Europa. Según afirman las fuentes de los medios deportivos de Portugal, el agente del jugador nacional, Elio Casaretto, se reunió con Luis Filipe Viera, presidente del Benfica, para discutir sobre la oferta de 17 millones de dólares (15 millones de euros) que propone el Al-Hilal para quedarse por cuatros temporadas con los servicios del extremo de 27 años de edad.

"El empresario de André Carrillo, Elio Casaretto, estuvo reunido con Luís Filipe Vieira, el miércoles, en el Estadio de la Luz, pero el futuro del extremo peruano, prestado al Al Hilal (Arabia Saudita), se pospuso. Al Nassr, que tiene a Rui Vitória como entrenador, también está en la carrera por el concurso del jugador de 27 años. El Benfica pide 15 millones de euros (17 millones de dólares) por la transferencia de Carrillo", menciona "A Bola".

Cabe señalar que André Carrillo mantiene contrato con el Benfica, pero está en este momento cedido al Al-Hilal, donde el propio jugador admitió que le gustaría continuar en el club de Arabia Saudita. Sin embargo, hay varios clubes interesados ​​en el extremo, uno de ellos es el Al-Nassr, entrenado por Rui Vitória, que podría mejorar la oferta del actual equipo de la "Culebra".

"Me gustaría seguir, pero no solo depende mí, sino también de Benfica, club dueño de mi pase. Mi agente tiene una reunión pronto con el presidente de Benfica porque, si no es Al-Hilal, me gustaría volver a Portugal", dijo André Carrillo en una reciente entrevista al portal de "Radio Ovación".