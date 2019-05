¡Lo quiere sí o sí! Bayern Múnich confirmó negociaciones para fichar a Leroy Sané

Leroy Sané se convirtió en una de las figuras del Manchester City ,con su desequilibrio en el ataque, velocidad y goles determinante, el atacante es una de las piezas fundamentales para Pep Guardiola.

Pero en estas fechas de fichajes, los clubes se encuentran en la búsqueda de los mejores jugadores del momento para contratarlo, no importa el dinero, si es bueno vale la pena gastar.

Este es el caso de Bayern Múnich, el cuadro alemán quiere contratar a Leroy Sané, sí o sí. El consejero delegado del club 'Bávaro',Karl-Heinz, confirmó que empezaron a negociar con el jugador del Manchester City.

"Lo intentaremos, pero no podría predecir hoy cómo terminará todo. Sería un gran fichaje, claro", fueron las palabras del directivo del Bayern Múnich en una entrevista para el diario Bild.

Bayern Múnich ofreció 80 millones de euros al Manchester City por el pase de Sané, pero hasta la fecha no recibió respuesta de los 'Ciudadanos'.

