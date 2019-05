Argentina vs. Portugal EN VIVO: Duelo por la segunda fecha del Grupo F del Mundial Sub 20 Polonia 2019

27 May 2019 | 23:17 h

EN VIVO | Argentina vs. Portugal EN DIRECTO se enfrentan este martes 28 de mayo por la segunda fecha del grupo F del Mundial Sub 20 Polonia 2019. El encuentro se jugará en el Estadio Municipal de Bielsko-Biala desde las 11:00 a.m. (hora peruana) vía TRANSMISIÓN ONLINE de DIRECTV Sports.

#MundialSub20 La Selección @Argentina realizó en el complejo Rekord, de Bielsko-Biala, su sesión de entrenamiento previa al partido frente a Portugal ⚽️



🗓 Mañana, desde las 13 (las 18 en Polonia), segunda fecha del Grupo F 🏆 pic.twitter.com/nZ1k9uL7xT — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 27 de mayo de 2019

Argentina sale a reafirmar su papel de favorito en este Mundial Sub 20 luego de su contundente debut goleando por 5-2 ante Sudáfrica. Por ello, los dirigidos por Fernando Batista quieren asegurar su boleto a la siguiente ronda en este encuentro.

La prensa argentina no terminó convencida del rendimiento de la Selección de Fernando Batista a pesar del abultado marcador. Y es que los albicelestes lograron doblegar a su rival africano a través de sus individualidades como Ezequiel Barco y Cristian Ferreira.

Por su parte, Portugal tampoco redondeó una buena actuación en su debut en esta Copa del Mundo Sub 20 al ganar con lo justo por 1-0 ante Corea. Los comandados por Hélio Sousa saben que Argentina será un rival de otro fuste en esta segunda fecha.

Argentina vs. Portugal EN VIVO | Horarios del partido

México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Argentina vs. Portugal por la segunda jornada del Mundial Polonia Sub-20?

En Internet el duelo entre Argentina vs. Portugal por el Mundial Sub-20 Polonia 2019, Libero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.