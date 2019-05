¡El Milan lo llora! Gennaro Gatusso tomó está decisión sobre su futuro

El romance entre el Milan y Gennaro Gattuso llegó a su fin más pronto de la esperado. El exjugador e ídolo 'rossonero' anunció su salida del banquillo lombardo tras no haber conseguido, al menos, la clasificación a la próxima Champions League.

A través de sus redes sociales, el club milanés hizo oficial la marcha del también exseleccionado de Italia: "Anunciamos que Gennaro Gattuso, por acuerdo mutuo, deja de ser técnico del primer equipo del Milan con efecto inmediato (...) Agradecemos su liderazgo durante estos 18 meses, en un difícil período para el club tuvo una performance admirable, asegurando la mayor cantidad de puntos para el equipo en liga desde la temporada 2012-13", reza parte del comunicado.

En la última fecha del Calcio, Gattuso y sus dirigidos se quedaron a un punto de la clasificación a la siguiente Champions, último boleto que cogió su 'compadre', el Inter de Milan.

El ahora extécnico rojinegro tenía contrato con la institución hasta mediados de 2021. “Decidir abandonar el Milan no es fácil pero es una decisión que debo tomar. Es duro pero lo he pensado bien. Renuncio a los 2 años de contrato porque mi historia con el Milan no podrá ser nunca una cuestión de dinero”, expresó el popular 'Rino'.

EL DATO

Gattuso asumió el banquillo del Milan en noviembre de 2017.